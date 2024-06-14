Более 100 тыс. человек в Москве стали донорами крови в 2023 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Донорами крови в 2023 году стали более 100 тыс. человек, треть из них сдали кровь впервые, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столичной системе здравоохранения каждые пять минут проводится трансфузия компонентов крови. Благодаря неравнодушным москвичам в прошлом году было заготовлено более 250 тысяч литров крови, а донорами стали почти 100 тысяч человек, причем практически треть из них - впервые", - сказала Ракова, слова которой привели в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что компоненты донорской крови играют важную роль в лечении пациентов - от пострадавших с травмами до новорожденных. Кроме того, существуют заболевания, при которых донорская кровь и ее компоненты требуются пациентам на постоянной основе.

Искусственной альтернативы компонентам крови не существует, поэтому необходима донорская кровь. Стать донором могут все желающие в возрасте от 18 до 55 лет. Для этого необходимо прийти в Центр крови имени О.К. Гаврилова или в любой из 11 многопрофильных стационаров Москвы, где действуют отделения переливания крови.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови.