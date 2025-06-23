Поиск

МИД РФ резко осудил действия США и Израиля на Ближнем Востоке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Израильские и американские удары по Ирану провоцируют резкое обострение на Ближнем Востоке, это "опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности", заявили в МИД РФ в понедельник.

"Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности с долгосрочными, максимально пагубными последствиями, в том числе для торгово-экономических связей, воздушных, морских и других коммуникаций, а также, не в последнюю очередь, для режима нераспространения", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что неспровоцированная агрессия против Ирана, попытки сменить власть в стране грубо нарушают Устав ООН, нормы и принципы международного права - "такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец".

На Смоленской площади призвали остановить эскалацию конфликта, воздерживаться от провокационных действий и риторики. "Сегодня более, чем когда-либо, необходим возврат к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности", - отмечается в заявлении.

"Именно в этих целях Россия продолжит выстраивать свою энергичную линию на площадках ООН и МАГАТЭ в ходе двусторонних контактов с различными сторонами", - резюмировали в российском МИД.

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по иранским военным объектам, в том числе ядерным. Заявленная цель - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Иран отвечает ракетными обстрелами Израиля и запускает в его сторону беспилотники.

В ночь на 22 июня США атаковали иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. В понедельник Иран запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

МИД РФ Иран США Израиль Персидский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпросвещения РФ предлагает с осени убрать украинский язык из школьных программ

Минпросвещения РФ предлагает с осени убрать украинский язык из школьных программ

Росавиация запретила выполнять рейсы в воздушном пространстве Катара до 26 июня

Что произошло за день: понедельник, 23 июня

Глава IT-комитета обратится в Генпрокуратуру и МВД по случаям "юридического экстремизма"

Второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма осужден на 13 лет

Нападение на Crocus City Hall

Дело 19 обвиняемых в теракте в Crocus City Hall направили прокурору для передачи в суд

В Кремле заявили, что Москва и Белград обсудили тему поставок боеприпасов ВСУ

В Кремле заявили, что Москва и Белград обсудили тему поставок боеприпасов ВСУ

Путин назвал беспардонной ложью заявления о планах РФ вторгнуться в Европу

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

Прокурор запросил 14,5 лет колонии бывшему замглавы Минобороны Тимуру Иванову

В России на 1 тыс. населения насчитывается 10 доноров крови

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана347 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });