МИД РФ резко осудил действия США и Израиля на Ближнем Востоке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Израильские и американские удары по Ирану провоцируют резкое обострение на Ближнем Востоке, это "опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности", заявили в МИД РФ в понедельник.

"Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности с долгосрочными, максимально пагубными последствиями, в том числе для торгово-экономических связей, воздушных, морских и других коммуникаций, а также, не в последнюю очередь, для режима нераспространения", - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что неспровоцированная агрессия против Ирана, попытки сменить власть в стране грубо нарушают Устав ООН, нормы и принципы международного права - "такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец".

На Смоленской площади призвали остановить эскалацию конфликта, воздерживаться от провокационных действий и риторики. "Сегодня более, чем когда-либо, необходим возврат к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности", - отмечается в заявлении.

"Именно в этих целях Россия продолжит выстраивать свою энергичную линию на площадках ООН и МАГАТЭ в ходе двусторонних контактов с различными сторонами", - резюмировали в российском МИД.

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по иранским военным объектам, в том числе ядерным. Заявленная цель - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Иран отвечает ракетными обстрелами Израиля и запускает в его сторону беспилотники.

В ночь на 22 июня США атаковали иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. В понедельник Иран запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.