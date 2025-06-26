Захарова заявила, что РФ продолжит сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Москва намерена продолжить сотрудничество с Тегераном в сфере мирного атома и других областях в рамках двустороннего договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше всем известное сотрудничество с Тегераном в области мирного атома является абсолютно легитимным, отвечает интересам обеих стран. Оно будет продолжено", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что это сотрудничество "никогда, никем, никаким образом не оспаривалось, специализированными органами системы ООН оно поддерживалось".

"Что касается перспектив сотрудничества с Ираном в целом, то оно будет и дальше плодотворно развиваться во всех областях в соответствии с договором 2025 года о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Исламской республикой Иран", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что Россия самым решительным образом осудила американские удары по иранским ядерным объектам гражданского назначения в Иране, которые были предприняты вслед за израильской атакой".

"Мы принципиально отвергаем попытки с помощью грубой силы ограничить законные права суверенного государства на гражданскую атомную программу", - подчеркнула Захарова.

Отвечая на просьбу оценить решение иранского парламента о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ, она отметила, что российские эксперты "будут изучать соответствующие материалы, отслеживать конкретные шаги Тегерана в развитие упомянутого решения. Конечно, мы предостерегаем от поспешных и конъюнктурных суждений на этот счет, которые могут привести к новой эскалации и напряженности вокруг ИЯП".

"Отмечаем, что иранские законодатели приняли такое решение в чрезвычайных обстоятельствах, которые были связаны с военной агрессией против Ирана со стороны США и Израиля (...)", - сказала Захарова.

Она отметила, что "данная инициатива, как мы понимаем, является также реакцией на невнятную позицию руководства агентства в этой ситуации".

"Реноме агентства серьезно пострадало. (...) Мы надеемся, что нанесенный американо-израильскими бомбардировками серьезный ущерб сотрудничеству между Ираном и МАГАТЭ, а также проверочной деятельностью агентства в этой стране, со временем будет восполнен. Для этого должны быть созданы соответствующие условия", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "главным из этих условий является прочный мир и твердые гарантии, что иранские ядерные объекты и находящиеся там материалы, оборудование, персонал не будут атакованы вновь", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

"А проверочные возможности МАГАТЭ не будут использоваться в целях, несовместимых с международным правом, включая положения ДНЯО", - сказала Захарова.