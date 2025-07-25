"Агроэкспорт" сообщил о росте экспорта российской водки в I полугодии на 21%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии 2025 года экспортировала 16 тысяч тонн водки почти на $25 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении поставки выросли на 21%, в стоимостном - на 39%.

Основными покупателями в стоимостном выражении стали Казахстан, Грузия, Азербайджан, Китай, Израиль.

В 2025 году Россия возобновила экспорт водки в Лаос (впервые с 2023 года) и Малайзию (с 2022 года).

Кроме того, в стоимостном выражении вырос экспорт джина, ликеров и других спиртных напитков.

Ранее "Агроэкспорт" сообщал о росте экспорта пива и вина.