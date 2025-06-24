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В Кремле приветствуют прекращение огня между Ираном и Израилем

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия приветствует прекращение огня между Ираном и Израилем, если его действительно удалось достичь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если действительно удалось выйти на прекращение огня, то это можно только приветствовать. Это то, к чему призывала с самого начала этого конфликта РФ. Поэтому это можно и нужно приветствовать", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о перемирии между Ираном и Израилем.

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"Мы надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня", - отметил он.

Песков сообщил, что в Кремле "видели заявления из канцелярии премьер-министра Израиля, слышали заявления господина Аракчи (глава МИД Ирана Аббас Аракчи), видели многочисленные заявления президента Трампа".

"Пока других заявлений из Тегерана мы не видели и не слышали", - отметил он.

На вопрос, насколько это перемирие, по оценке Москвы, может быть устойчивым, Песков отметил, что до его объявления "имели место контакты при посредничестве Катара, а также контакты президента США с рядом его визави на Ближнем Востоке".

"Мы не знаем всех деталей до конца, поэтому здесь мы ничего не можем сказать, но мы с самого начала призывали к тому, чтобы военные решения проблемы были отброшены и чтобы были абсолютно исключены какие-либо неспровоцированные нападения на государство, в данном случае на Иран. И чтобы решение и урегулирование имеющихся проблем осуществлялось политико-дипломатическими средствами", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Иран РФ Израиль
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