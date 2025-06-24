Трамп подтвердил вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном

Беэр-Шева, Израиль Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил вступление в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

"Режим прекращения огня вступил в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Ранее о прекращении огня сообщил иранский государственный телеканал Press TV.

"Прекращение огня с Израилем началось после четырех волн иранских ударов по оккупированным Израилем территориям", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.

Ранее в ночь на вторник Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Тогда же американский лидер уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

От властей Израиля сообщений по прекращению огня пока не поступало.