Данкверт уверен, что зарубежные производители ветпрепаратов не вернут свою долю на рынке РФ

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Зарубежные компании, ушедшие из РФ, уже не смогут вернуть свою долю на рынке ветеринарных препаратов и вакцин в РФ, конкуренция со стороны российских производителей достаточно сильная, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Они не смогут (вернуть свою долю - ИФ), потому что конкуренция уже другая и наши подходы другие, - заявил он в эфире телеканала "Россия 24". - Мы за последние годы пересмотрели систему контроля и надзора, приняли много нормативных актов. Раньше не могли это сделать, потому что слишком много лоббистов было заинтересовано в том, чтобы западные компании работали на нашем рынке".

"В 90-е годы на эйфории они вошли на наш рынок, тогда наши компании просто не могли с ними конкурировать. А когда они сами решили, что им надо так навредить России, чтобы самим не получать деньги, наши компании просто восстановили то, что было", - полагает Данкверт.

По его словам, сейчас отечественные производители получили возможность работать более эффективно. "И думаю, что в этой конкуренции будет побеждать только сильнейший. А сильнейшие - не всегда они (зарубежные производители - ИФ)", - сказал он.

В настоящее время выпуском ветпрепаратов в РФ занимаются 90 компаний. Их доля на отечественном рынке составляет 76%. За последние три года число новых препаратов, которые регистрируются в РФ, выросло в три раза. Продукция также поставляется в 26 стран мира.