Минсельхоз предложил производителям ветеринарных препаратов создать ассоциацию

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доля отечественных ветпрепаратов на российском рынке достигла 64%. Минсельхоз предлагает их производителям объединиться в отраслевую ассоциацию, сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день выпуском отечественных вакцин и ветпрепаратов занимаются 90 предприятий, на их долю приходится порядка 64% рынка", - заявил замглавы Минсельхоза-статс-секретарь Максим Увайдов на X Всероссийской GMP-конференции.

По его словам, в этой сфере активно внедряются стандарты надлежащей производственной практики. Если еще 10 лет назад заключение о соответствии производств требованиям GMP имели всего 4 производителя ветпрепаратов, то сегодня их более 100 (с учетом зарубежных производителей).

Увайдов напомнил, что с этого года в ФНТП развития сельского хозяйства включена подпрограмма "Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения". Инструментом контроля качества продукции стал ввод системы маркировки лекарственных средств для ветеринарии. Обязательная регистрация стартовала 1 сентября 2024 года.

Как сообщает издание "Агроэксперт", на конференции директор департамента ветеринарии Минсельхоза Мария Новикова предложила создать ассоциацию производителей ветеринарных препаратов.

"Мы видим, что в других сферах ассоциации работают эффективно и обеспечивают серьезный лоббизм в хорошем смысле слова", - отметила она.

Сейчас в России зарегистрировано 2 473 ветеринарных препарата.