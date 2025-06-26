Поиск

Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заместитель Генерального прокурора РФ подал гражданский иск в Советский районный суд Махачкалы к государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, следует из материалов картотеки суда.

Иск в суд поступил в понедельник, 23 июня. В качестве ответчиков в нем помимо самого Магомедова указаны его сын Магомед Магомедов, а также Маржанат Исмаилова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, причем у последних троих ответчиков совпадает отчество - Магомедсултановна.

Также в качестве ответчика выступает ООО "Транс Тек" и ООО "МСБ Холдинг".

Подробности иска на сайте суда не разглашаются. Подготовка дела (собеседование) назначена на 10 июля 2025 года.

25 июня в правоохранительных органах республики агентству сообщили, что задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. В этот же день сотрудники силовых структур провели обыски в его домовладении и по адресам, связанным с Магомедовым. В свою очередь в администрации главы республики заявили, что руководство региона находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами в рамках проводимых следственных мероприятий в отношении одного из дагестанских чиновников.

Генпрокуратура РФ Магомед Магомедов Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уничтожен беспилотник, атаковавший Москву

Росавиация разрешила рейсы в Израиль и Катар, продлила запрет на полеты в Иран

Росавиация разрешила рейсы в Израиль и Катар, продлила запрет на полеты в Иран

Что произошло за день: среда, 25 июня

СКР возбудил против блогера Алекса Лесли дело о склонении к изнасилованию

ФАС выдала предостережение Wildberries, обязавшему продавцов открывать счета в дочернем банке

ФАС выдала предостережение Wildberries, обязавшему продавцов открывать счета в дочернем банке

Росстат оценил снижение выпуска легковых авто в мае в 18,5% год к году

Росстат оценил снижение выпуска легковых авто в мае в 18,5% год к году

Депутат Ярослав Нилов исключен из ЛДПР и фракции в Госдуме

Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Дума приняла закон о льготном статусе аграриев в Белгородской, Брянской и Курской областях

Россельхознадзор с 27 июня вводит новый порядок ввоза цветов и бутонов из Армении

Россельхознадзор с 27 июня вводит новый порядок ввоза цветов и бутонов из Армении
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана389 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6608 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });