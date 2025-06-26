Генпрокуратура РФ подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заместитель Генерального прокурора РФ подал гражданский иск в Советский районный суд Махачкалы к государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам, следует из материалов картотеки суда.

Иск в суд поступил в понедельник, 23 июня. В качестве ответчиков в нем помимо самого Магомедова указаны его сын Магомед Магомедов, а также Маржанат Исмаилова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, причем у последних троих ответчиков совпадает отчество - Магомедсултановна.

Также в качестве ответчика выступает ООО "Транс Тек" и ООО "МСБ Холдинг".

Подробности иска на сайте суда не разглашаются. Подготовка дела (собеседование) назначена на 10 июля 2025 года.

25 июня в правоохранительных органах республики агентству сообщили, что задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. В этот же день сотрудники силовых структур провели обыски в его домовладении и по адресам, связанным с Магомедовым. В свою очередь в администрации главы республики заявили, что руководство региона находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами в рамках проводимых следственных мероприятий в отношении одного из дагестанских чиновников.