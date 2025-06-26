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Генпрокуратура планирует взыскать в доход РФ нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ намерена взыскать в доход государства нефтеперевалочный комплекс ООО "Каспетролсервис" (Дагестан, прежнее название - ОАО "Дагнефтепродукт", сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов республики.

"Предметом иска стало обращение в доход государства ООО "Каспетролсервис", включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

"Каспетролсервисом" владеет дагестанское ООО "МСБ Холдинг" (занимается оптовой торговлей моторным топливом), 52% в котором принадлежат Магомеду Магомет-Султановичу Магомедову, сыну государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, по 16%, согласно ЕГРЮЛ, владеют Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова (у всех трех совпадает отчество - Магомед-Султановна).

Как сообщалось, 23 июня заместитель генерального прокурора РФ подал гражданский иск в Советский райсуд Махачкалы к госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Суть иска не разглашается.

В качестве ответчиков фигурирует его сын Магомед Магомедов, Маржанат Исмаилова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова, а также ООО "МСБ Холдинг" и ООО "Транс Тек" (производит нефтепродукты). Директор последней - Исрапил Магомедов (отчество совпадает с отчеством госсекретаря).

В деле в качестве третьих лиц участвуют Росимущество, "Каспетролсервис", "Нефтепродуктснаб" (Дагестан, занимается оптовой торговлей моторным топливом, 100% принадлежат Маржанат Исмаиловой) и ООО "Дагестанские новые технологии", которым владеют Магомед Магомедов (52,4%), Галимат Исмаилова (16%), Хаписат Алпанаева (15,9%), Савдат Магомедова (15,7%).

25 июня в правоохранительных органах республики сообщили о задержании госсекретаря Дагестана. В тот же день сотрудники силовых структур провели обыски в его домовладении и по адресам, связанным с Магомедовым.

Согласно сайту компании, "Каспетролсервис" - крупнейший нефтеперевалочный комплекс на Каспийском побережье Дагестана и единственная компания, которая может принимать и отгружать нефтепродукты через Каспийское море. В состав комплекса входят распределительные нефтебазы, автозаправочные станции и головное предприятие - Махачкалинская нефтеперевалочная станция.

По итогам 2024 года "Каспетролсервис" в 2,4 раза сократил чистую прибыль, до 72,116 млн рублей при росте выручки на 3,8%, до 770 млн рублей.

Генпрокуратура РФ ООО "Каспетролсервис" ОАО "Дагнефтепродукт" Магомед Магомедов Дагестан
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