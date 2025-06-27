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39 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны РФ.

19 дронов сбили над Ростовской областью, 13 – над Волгоградской, четыре – над Крымом, по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Суровикинском и Калачевском районах, а также городе Волжский, для ликвидации обломков временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе.

В Ростовской области дроны были сбиты в Миллеровском, Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах, а также в городе Шахты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Ростовская область Волгоградская область
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