39 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны РФ.

19 дронов сбили над Ростовской областью, 13 – над Волгоградской, четыре – над Крымом, по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА в Суровикинском и Калачевском районах, а также городе Волжский, для ликвидации обломков временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе.

В Ростовской области дроны были сбиты в Миллеровском, Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах, а также в городе Шахты.