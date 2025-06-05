На ЗАЭС сообщили о новой атаке ВСУ на объект электростанции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС с помощью дронов, обошлось без пострадавших, сообщили в четверг представители ЗАЭС.

"Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС (...) В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений не зафиксировано", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Уточняется, что дрон ударил по кровле корпуса "Г" центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Сам учебный центр находится рядом с площадкой Запорожской АЭС, в нем проводят обучение и тренировки для сотрудников станции.

Тренажерный центр дважды становился объектом атаки в 2024 году, удары по нему наносились 9 и 18 апреля. Еще дважды центр был атакован в 2025 году - дроны ВСУ 5 января и 21 мая ударили по крыше корпуса "Г". Кроме того, 17 апреля дрон ВСУ был нейтрализован рядом с учебным корпусом.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").