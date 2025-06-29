Пять человек погибли при столкновении двух машин в Ямало-Ненецком автономном округе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Два автомобиля столкнулись в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), есть погибшие, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"На 297 км автодороги Сургут-Салехард водитель автомобиля "Соболь" в ходе обгона грузовых машин допустил столкновение с автомобилем "Солярис" (...) Пять человек погибло на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

Четверо пострадавших, в том числе один ребенок, были госпитализированы. Начата доследственная проверка.