Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 июня

Сенат США принял законопроект о расходах и налогах, Уиткофф проведет переговоры с Ираном, победа "Палмейрас" над "Ботафого"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат Конгресса США принял законопроект о расходах и налогах, разработанный по инициативе Дональда Трампа. Президент США назвал его "единым, большим и красивым". Илон Маск считает, что из-за законопроекта США могут попасть в долговое рабство.

- Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведет переговоры с представителями Ирана относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщил телеканал NBC.

- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью CBS News заявил, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев.

- Пять человек погибли при столкновении двух машин на трассе Сургут – Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. Четверо пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы.

- Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в ночь на 29 июня в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, Элисты. К утру они были сняты.

- "Палмейрас" со счетом 1:0 победил "Ботафого" и стал первым четвертьфиналистом проходящего в США чемпионата мира среди клубов.