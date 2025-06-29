В Азербайджане отменили культурные мероприятия по линии РФ после арестов в Екатеринбурге

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Азербайджане отменены все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений, сообщило министерство культуры страны.

По утверждению Минкультуры Азербайджана, это связано с инцидентами в Екатеринбурге против азербайджанских граждан.

28 июня пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области сообщила, что несколько человек, входивших в состав этнической преступной группы и подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям прежних лет, задержаны в регионе. "По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Его ведет четвертый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

В субботу Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде ареста для одного из задержанных.