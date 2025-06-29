Ушаков сообщил о рассмотрении возможности отметить 80-летие ООН в ходе визита Путина в КНР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай могут отметить 80-летие образования ООН в ходе сентябрьского визита президента РФ Владимира Путина в эту страну, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Я знаю, что мы с китайскими коллегами как раз рассматриваем возможность в ходе предстоящего визита в Китай этот юбилей по-особому торжественно отметить, - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

При этом Ушаков отметил, что "будут мероприятия на этот счет и в Нью-Йорке".

Комментируя реплику Зарубина о том, что 80-летие ООН могло бы стать хорошим поводом для встречи Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, Ушаков заметил: "Хороший повод, почему бы нет".

В ответ на вопрос, можно ли представить, что Путин полетит в Нью-Йорк, он заявил: "Представить можно все, что хотите. Все-таки на этот счет должна быть предварительно достигнута договоренность между двумя лидерами. Если она будет, возможна и поездка, а если лидеры договорятся о каких-то других параметрах встречи, то она может пройти и в другом месте, не обязательно в Нью-Йорке".

Ранее Ушаков отметил, что осенняя поездка Путина в Китай продлится четыре дня, это редчайший случай.

Как сообщалось, президент РФ и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Китае в ходе саммита ШОС 31 августа - 1 сентября, а 2 сентября проведут полномасштабные двусторонние переговоры.