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Путин и Си Цзиньпин встретятся в Китае на саммите ШОС 31 августа - 1 сентября

Политические лидеры проведут полномасштабные двусторонние переговоры 2 сентября

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Китае в ходе саммита ШОС в конце августа - начале сентября, проведут полномасштабные двусторонние переговоры 2 сентября, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Условлено, что лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин", - сказал Ушаков журналистам в четверг.

"А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - отметил он.

По словам Ушакова, это обсуждалось в ходе телефонного разговора двух лидеров, состоявшегося в четверг. "С обеих сторон подчеркивалось, что в ходе майского визита председателя КНР в Москву были заданы новые важные ориентиры для дальнейшей работы по линии правительств и профильных ведомств по укреплению российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал помощник президента РФ.

Кроме того, в ходе разговора было подчеркнуто, что особое значение имело участие председателя КНР в качестве главного гостя в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Это стало ярким свидетельством незыблемости наших общих позиций по отстаиванию исторической правды, сохранению памяти о героическом подвиге наших предков. Президент и председатель подчеркнули, что мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас и будем вместе в будущем", - отметил Ушаков.

Владимир Путин Китай ШОС Юрий Ушаков Си Цзиньпин
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