В Кремле назвали редчайшим случаем предстоящий многодневный визит Путина в Китай осенью

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Осенняя поездка президента РФ Владимира Путина в Китай продлится четыре дня, это редчайший случай, заявил его помощник Юрий Ушаков.

"Да. Там несколько мероприятий", - сказал он в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Так Ушаков ответил на вопрос, действительно ли глава государства проведет четыре дня в Китае в конце августа-сентябре. Он отметил, что это "редчайший случай".

"Такое очень редко бывает. Сейчас очевидно будет, поскольку там и саммит ШОС, вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны, победы над милитаристской Японией, потом будет визит. Только визит на целый день. Так и набирается несколько дней", - сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Китае в ходе саммита ШОС 31 августа - 1 сентября, а 2 сентября проведут полномасштабные двусторонние переговоры.