Глава "Мираторга": новых крупных проектов при нынешней ставке нет, инвестируем в начатые несколько лет назад

Виктор Линник рассказал, что "Мираторг" в этом году по сравнению с прошлым годом снизит объем вложений в два раза, до 10 млрд рублей

Глава "Мираторга": новых крупных проектов при нынешней ставке нет, инвестируем в начатые несколько лет назад Фото: Пресс-служба

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Диверсификация бизнеса превратила "Мираторг" из крупнейшего импортера мяса в одного из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в многопрофильный холдинг, который ассоциируется не только с производством мяса. Причем в выпуске продукции он вышел далеко и за принцип работы "от поля до прилавка". Холдинг, к примеру, занимается селекцией и семеноводством, выпускает кожевенные полуфабрикаты и газонные травы.

О том, как нести этот "багаж" в непростых экономических условиях, что происходит с крупным проектом по производству мраморной говядины в РФ, как развивается экспортная программа и какое влияние на работу холдинга оказывает близость к границе, в интервью "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал президент "Мираторга" Виктор Линник.

- Позиция "Мираторга" как одного из ведущих агрохолдингов РФ сформировалась на фоне активных инвестиций в новые направления и модернизацию действующих бизнесов. Каков объем инвестиций в 2024 году и сколько планируете вложить в 2025 году?

- Да, наша компания уже на протяжении 20 лет является крупным инвестором в российский АПК. Мы подсчитали, что общий объем вложений на конец 2024 года составил 560 млрд рублей. Основные, наиболее крупные, средства были вложены в 2000-х и 2010-х годах. Сейчас мы доинвестируем проекты, которые начаты два-три-пять лет назад.

Обычно объем наших инвестиций составлял где-то от 40 млрд до 50 млрд рублей в год. Но в 2024 году он сократился до 20 млрд рублей, в этом году будет еще в два раза меньше.

Это связано с условиями, в которых приходится работать. Сейчас зачастую ситуация складывается так, что многие проекты становятся неокупаемыми или сроки окупаемости слишком долгие. Доступность кредитов, а точнее их недоступность, сильно ограничивает даже текущую работу. Это влияет и на проекты развития.

Можно привести в пример производство говядины. По сути, "Мираторг" создал в стране новую отрасль - масштабное производство мясного скота и мраморной говядины. Но, к сожалению, сейчас этот проект стагнирует. Неподъемно высокие процентные ставки сделали недоступным привлечение средств. К тому же длительный срок выращивания этого скота, а также беспошлинный ввоз говядины - а это, как правило, около 100 тыс. тонн в год только из дальнего зарубежья и еще больше из Белоруссии - делают и без того непростое производство нерентабельным.

При этом регуляторы пристально следят за ценами на говядину. А если нет рентабельности, нет инвестиций, то следствием этого становится сокращение поголовья. И темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота в стране растут.

Мы в прошлом году заметно увеличили производство говядины, но это потому, что были вынуждены забивать животных. Выращивать крупный рогатый скот сейчас невыгодно. В результате мы отказались от планов нарастить поголовье до 1 млн голов, так как считаем, что в существующих реалиях это нецелесообразно. Отрасль требует как структурной перестройки, так и понимания со стороны регуляторов ее особенностей и экономики проектов.

- Что сейчас представляет собой мираторговское стадо абердин-ангусов?

- У нас великолепное поголовье, прекрасный скот на уровне лучших мировых производителей. Но за неполных два года по разным причинам оно уменьшилось с 767 тыс. голов во втором квартале 2023 года до 545 тыс. голов в первом квартале этого года. В частности, из-за близости военных действий (основные активы расположены в приграничных с Украиной областях - ИФ) мы были вынуждены закрыть пять ферм крупного рогатого скота.

В такой ситуации нам сложно строить какие-то новые инвестиционные планы. Соответственно, у нас новых проектов нет, мы инвестируем только в модернизацию, поддержание работы наших ферм и предприятий.

- Но ведь ЦБ все-таки уже снизил немного ставку.

- Да, но это ничего не дает абсолютно. Ставка должна быть ниже минимум в два раза. Сейчас при принятии решений о новых проектах мы очень взвешенно оцениваем их рентабельность, а также сроки окупаемости с учетом ограниченности ресурсов для льготных кредитов в АПК и в целом многочисленных инициатив по новым и растущим действующим неналоговым нагрузкам на бизнес.

Последние месяцы мы слышим массу "идей", которые лишь приведут к росту себестоимости производства. Здесь и новый запланированный скачок ставки утильсбора, и предложения Минприроды кратно увеличить базовые ставки экосбора, и бесконечная отчетность, и ответы на многочисленные запросы ведомств.

Нечто подобное происходило до 2016 года. Потом как-то помогла регуляторная гильотина. Но теперь административная активность по ряду направлений вновь не учитывает реальное положение дел с рабочей силой и финансовым состоянием предприятий во многих отраслях и игнорирует провозглашаемые задачи по повышению производительности труда и нашей конкурентоспособности на мировом рынке.

Пока получается так, что без существенного снижения ставки у "Мираторга" не будет новых крупных проектов. Но подчеркну - это не единственное условие.

Наше положение осложнено еще и тем, что 26 тыс. человек из общей численности в 43 тыс. человек работают в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях. Соответственно, мы вкладываем большие средства в обеспечение безопасности, защиту, в гарантированное энергоснабжение и т.д. В прошлом году только на решение этих вопросов было потрачено около 1 млрд рублей.

Если говорить о Курской области, то мы оцениваем потери в 10,6 млрд рублей. Здесь у нас было шесть крупных свинокомплексов, самая современная и крупная ферма по производству телятины и зерновая компания. Помимо этого, часть свинокомплексов в Рыльском районе были вынуждены приостанавливать работу.

Кроме того, в Курской области мы оказываем материальную и гуманитарную помощь эвакуированным работникам. Пострадавшим предоставляли корпоративное жилье, сотрудникам, которые переехали на съемные квартиры, компенсировали арендную плату.

Сейчас мы вынуждены закрывать еще один свинокомплекс, который находится в Брянской области в пяти километрах от границы. Причина - постоянные удары дронами, минометные обстрелы. Мы не можем рисковать жизнью людей. Соответственно, в ближайшее время мы его законсервируем, часть животных забиваем, часть перераспределяем на другие свинокомплексы.

Так что ситуация достаточно сложная.

- Тогда какие направления будут основными для инвестирования в ближайшее время? На ПМЭФ "Мираторг" подписал соглашение с Курской областью по расширению производства кормов для домашних животных на 4,5 млрд рублей.

- Да, это один из наиболее крупных проектов. Значительные инвестиции в это направление были сделаны в прошлом году. Теперь мы дополним это производство новыми линиями и мощностями по хранению продукции, повысим его технологичность, автоматизацию, постараемся снизить себестоимость. Это позволит сделать наши корма более конкурентоспособными и для внутреннего, и для внешнего рынков. Хотя тот же "Честный знак" (маркировка продукции - ИФ) на маленьких упаковках (паучах) добавляет к себестоимости недорогих кормов от 3% до 5-7% без учета снижения скорости линий и доли отбраковки. В производстве влажных кормов с учетом требований постановления правительства уже осенью могут возникнуть определенные сложности, о чем отраслевые ассоциации неоднократно предупреждали Минпромторг и оператора системы ЦРПТ.

Второй крупный проект прошлого года - селекционно-семеноводческий центр по гибридам кукурузы.

Продолжим также с компанией "Вкусно - и точка" строительство в Орловской области завода по переработке картофеля и производству картофеля фри. Общий объем инвестиций в него достигает почти 20 млрд рублей. В принципе строительная готовность завода высокая. Но есть задержки с поставками оборудования, из-за чего пришлось сдвинуть срок ввода предприятия на год. Оборудование импортное, что серьезно затягивает все процессы - от согласования до поставки.

Мощности этого уникального завода рассчитаны на производство 135 тыс. тонн картофеля фри в год. Соответственно, надо будет перерабатывать приблизительно 350 тыс. тонн картофеля, из которых непосредственно нашими будут 220-240 тыс. тонн. Поскольку для этого производства нужны сорта картофеля с определенным уровнем крахмала и сахара, мы пошли в семеноводство, вложили в это направление 1,2 млрд рублей. Проект реализуется в Калининградской области.

Затем на основе своих семян будем развивать масштабное производство картофеля в Брянской, Орловской и Тульской областях. Всего в "картофельный проект" инвестиции составят порядка 10 млрд рублей.

- Как развивается проект по выпуску кожи? Как на него повлияла ситуация с производством крупного рогатого скота?

- Пока ситуация достаточно непростая. Мы производим полуфабрикат - краст. Для выхода на финишный продукт необходимы дополнительные инвестиции в объеме 1 млрд рублей. Но пока окупаемости не видим, потому что нет субсидированных кредитов и нет компенсации капексов. Разные варианты крутим, по логике - надо выходить на производство кожи, но, как уже сказал, пока нет окупаемости.

А так проект уже выведен в плюс, уже год работает без убытков.

Более того, до 60-70% выпускаемой на этом заводе продукции идет на экспорт. То есть это востребованный полуфабрикат. Но, конечно же, хочется его еще обработать, отполировать и сделать финишную кожу для сумок, перчаток, обуви, автомобильных кресел и для многого еще чего. Шкуры у нашего крупного рогатого скота большие, толщина миллиметров пять-шесть, их можно дважды, а то и трижды расслаивать.

- В последние годы "Мираторг" активно включился в производство готовой еды, рынок которой, как прогнозируют эксперты, будет расти взрывными темпами. Какие здесь перспективы?

- Перспективы в рамках той ситуации, которая сейчас есть: развиваем и доинвестируем действующие проекты, расширяем ассортимент, но создание новых мощностей пока не планируем.

У нас стабильно работает фабрика-кухня в Подмосковье. Есть проекты по супам, печем блины, готовим соусы. И начинаем "разгонять" проект по производству пиццы в Брянской области. Это интересное производство, на котором действует каменная печь, пицца изготавливается на специальных вулканических камнях. Будем выводить ее на проектную мощность в 6 млн пицц в год. Не так, чтобы много, но, думаю, для начала нам хватит.

- Какова доля готовой к употреблению продукции в выручке холдинга?

- Думаю, процентов 16. Вообще планы для увеличения глубины переработки продукции сейчас есть, однако далеко не все они реализуемы чисто экономически. Но мы ими занимаемся, их реализация будет возможна только после того, как деньги станут доступными.

- Как развивается фирменная торговая сеть холдинга?

- У нас сейчас более 100 магазинов. Как и в остальных проектах, работаем над повышением эффективности этой сферы. Вообще в целом мы сейчас занимаемся повышением производительности труда, снижением издержек на всех этапах.

- Что представляет собой экспортная программа холдинга - ее объемы, направления? Сколько продукции планируете экспортировать в этом году?

- В прошлом году мы экспортировали почти 200 тыс. тонн продукции. По сравнению с 2023 годом рост составил 9%. В этом году экспорт может увеличиться до 230-235 тыс. тонн.

В основном экспортировались свинина, на которую приходится большая часть экспорта, говядина и птица. Свинины в прошлом году было поставлено 125,8 тыс. тонн. Говядина, ягнятина и телятина вместе "потянули" на 38,5 тыс. тонн. Экспорт мяса птицы составил 28,3 тыс. тонн. Плюс еще 5,5 тыс. тонн замороженных полуфабрикатов и 731 тонна замороженных овощных смесей. Вообще мы стараемся расширять экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

Нашими покупателями были почти 50 стран мира. Основные - это Белоруссия, Китай, Вьетнам, Польша, Сербия, Саудовская Аравия. Причем поставки в страны Персидского залива в прошлом году выросли почти в два раза.

- "Мираторг" в числе трех российских предприятий получил право на экспорт свинины в Китай и первым отправил свою продукции на китайский рынок. Как идет торговля сейчас?

- До того, как получить разрешение на поставки свинины, мы экспортировали в Китай говядину и птицу. Соответственно, нам легче было со свининой зайти на этого рынок. К тому же у нас в Китае есть свой офис.

В 2024 году на китайский рынок было поставлено 20,4 тыс. тонн продукции свиноводства. В этом году, думаю, будет в два раза больше. Китайский рынок высококонкурентный, но он очень большой. Если ты конкурентен по цене, то можно много продавать. Однако сейчас это сложно делать из-за курса рубля. Нынешний курс выгоден для импорта, для экспорта нет.

Сейчас в основном поставляем свинину в каналы b2b и фудсервис. С розницей пока сложно, там много отдельных специфических требований. И для того, чтобы выполнять их, надо иметь хорошую логистику. А у нас логистика с Китаем, хотя мы и ближайшие соседи, дорогая и долгая. Но улучшения есть, совершенно точно.

Розницей займемся позже, будем продавать готовую продукцию.

Кстати, надеюсь, в этом году мы получим доступ на рынок свинины Филиппин. Эта страна очень интересна для нас. Мы уже имеем планы на поставки в нее говядины, ожидаем решения и по мясу птицы. Но, конечно, главное для нас на этом рынке - свинина.

Но на 2025 год основным рынком этого мяса остается Китай.

- Каков объем экспорта халяльной продукции?

- В стоимостном выражении рост экспорта этой продукции в 2024 году по сравнению с 2023 годом почти двукратный - с 3,3 млрд до 6,5 млрд рублей. В прошлом году экспорт составил 13,5 тыс. тонн против 8 тыс. тонн в 2023 году.

В натуральном выражении доля халяльной продукции в общем экспорте за этот период выросла с 4% до 7%, в стоимостном - с 8% до 12%.

По всем экспортным программам основной валютой расчета остается доллар, затем следуют рубль и юань. Но доллара становится меньше, больше рубля и юаня. Думаю, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

Если же говорить о перспективах развития, то мы ожидаем более благоприятных условий на рынке заемного капитала, чтобы возобновить планы по наращиванию сырьевой базы и переработке. Важно только, чтобы решения государства были предсказуемы, хорошо просчитаны и создавали условия для рентабельного производства - будь то денежно-кредитная или таможенно-тарифная политика.

Но в целом наши пожелания предсказуемости и долгосрочности касаются всего набора регуляторной корзины. И очень важен постоянный и открытый диалог с бизнесом. Именно благодаря ему мы достигли высоких результатов в сельском хозяйстве.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.

Выручка холдинга по МСФО в 2024 году оставила 301,1 млрд рублей, что на 17,3% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль упала на 40%, до 32,5 млрд рублей. Производство мясной продукции превысило 1,1 млн тонн.

Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.