Поиск

Что произошло за день: понедельник, 30 июня

Ситуация вокруг дела о заказных убийствах в Екатеринбурге и реакция Кремля на демарш Баку, задержание российских журналистов в Азербайджане, проигрыш Медведева на Уимблдоне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Работа правоохранительных органов не должна являться поводом для демаршей, заявили в Кремле на фоне действий Баку. Ранее в Азербайджане отменили культурные мероприятия с российским участием и визит парламентской делегации в Россию. Так власти отреагировали на незаконные, по их мнению, действия в отношении представителей азербайджанской диаспоры Екатеринбурге.

- По делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в составе этнической группы задержано шесть человек, еще двое скончались, сообщили в СКР. По данным следствия, один из них умер из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность задержаний.

- Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с задержанием российских журналистов.

- Гендиректором ПАО "Мечел" стал первый замгендиректора компании Игорь Хафизов. Олег Коржов, возглавлявший "Мечел" с 2014 года, покинул компанию.

- Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

- В Белгородской области будут восстанавливать поврежденное жилье уехавших за границу жителей региона после окончания СВО.

- Московская прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). По ее данным, журналист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности, но продолжает публиковать материалы без указания статуса.

- Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона, уступив французу Бенджамину Бонзи.

- В Москве до конца дня 1 июля прогнозируют дождь с грозой и сильный ветер.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Daimler Truck включена в российский санкционный список

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Фермеры попросили Минсельхоз создать единую цифровую систему для малых хозяйств

Сменился гендиректор "Мечела"

Московская прокуратура инициировала уголовное дело в отношении Юрия Дудя

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Кремль сожалеет о последних демаршах Баку

Дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будут расследовать в Москве

Жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана404 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });