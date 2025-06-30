Что произошло за день: понедельник, 30 июня

Ситуация вокруг дела о заказных убийствах в Екатеринбурге и реакция Кремля на демарш Баку, задержание российских журналистов в Азербайджане, проигрыш Медведева на Уимблдоне

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Работа правоохранительных органов не должна являться поводом для демаршей, заявили в Кремле на фоне действий Баку. Ранее в Азербайджане отменили культурные мероприятия с российским участием и визит парламентской делегации в Россию. Так власти отреагировали на незаконные, по их мнению, действия в отношении представителей азербайджанской диаспоры Екатеринбурге.

- По делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в составе этнической группы задержано шесть человек, еще двое скончались, сообщили в СКР. По данным следствия, один из них умер из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность задержаний.

- Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с задержанием российских журналистов.

- Гендиректором ПАО "Мечел" стал первый замгендиректора компании Игорь Хафизов. Олег Коржов, возглавлявший "Мечел" с 2014 года, покинул компанию.

- Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

- В Белгородской области будут восстанавливать поврежденное жилье уехавших за границу жителей региона после окончания СВО.

- Московская прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). По ее данным, журналист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности, но продолжает публиковать материалы без указания статуса.

- Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона, уступив французу Бенджамину Бонзи.

- В Москве до конца дня 1 июля прогнозируют дождь с грозой и сильный ветер.