Что произошло за день: понедельник, 30 июня
Ситуация вокруг дела о заказных убийствах в Екатеринбурге и реакция Кремля на демарш Баку, задержание российских журналистов в Азербайджане, проигрыш Медведева на Уимблдоне
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Работа правоохранительных органов не должна являться поводом для демаршей, заявили в Кремле на фоне действий Баку. Ранее в Азербайджане отменили культурные мероприятия с российским участием и визит парламентской делегации в Россию. Так власти отреагировали на незаконные, по их мнению, действия в отношении представителей азербайджанской диаспоры Екатеринбурге.
- По делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в составе этнической группы задержано шесть человек, еще двое скончались, сообщили в СКР. По данным следствия, один из них умер из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность задержаний.
- Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД РФ в связи с задержанием российских журналистов.
- Гендиректором ПАО "Мечел" стал первый замгендиректора компании Игорь Хафизов. Олег Коржов, возглавлявший "Мечел" с 2014 года, покинул компанию.
- Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
- В Белгородской области будут восстанавливать поврежденное жилье уехавших за границу жителей региона после окончания СВО.
- Московская прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). По ее данным, журналист был дважды в течение года привлечен к административной ответственности, но продолжает публиковать материалы без указания статуса.
- Даниил Медведев проиграл в первом круге Уимблдона, уступив французу Бенджамину Бонзи.
- В Москве до конца дня 1 июля прогнозируют дождь с грозой и сильный ветер.