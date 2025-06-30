В Херсонской области в результате обстрела погибла женщина

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В результате обстрела села Раденск погибла женщина, еще один человек пострадал, сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В селе Раденск Алешкинского округа погибла женщина 1994 года рождения. Мужчина 1990 года рождения получил множественные осколочные ранения и госпитализирован в больницу Скадовска", - написал он.

После обстрела загорелся частный дом в селе Тополевка, на место прибыли пожарные, но были атакованы дроном: люди не пострадали, техника получила повреждения. Также пострадали две многоэтажки и газопровод в Новой Каховке, ведутся ремонтные работы.

В Голой Пристани и Великой Лепетихе из-за обстрелов начались лесные пожары на площади 1,6 га, их уже потушили, заключил губернатор.