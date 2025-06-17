Отбита попытка ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные отбили попытку ВСУ высадиться с катеров на Тендровской косе (Херсонская область), сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.

"Ночью противник попытался провести десантную вылазку в районе Тендровской косы - на воде выдвинулись до восьми катеров ВСУ. Наши подразделения засекли их еще на подходе и приняли бой", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, один из катеров ВСУ поразили с помощью БПЛА "Ланцет", он затонул. Остальные плавсредства развернулись и отошли.

Российские подразделения сохраняют контроль над обстановкой на этом участке, подчеркнул Сальдо.