Четыре муниципалитета Херсонской области остаются обесточенными после атаки БПЛА

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстановили в трех из семи обесточенных муниципалитетах Херсонской области после масштабного отключения, вызванного ночной атакой беспилотников, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Электроснабжение восстановлено в Ивановском МО (муниципальном округе - ИФ), Геническом МО, Нижнесерогозском МО. Без электроснабжения остаются Великолепетихский МО, Горностаевский МО, Верхнерогачикский МО, Новотроицкий МО (частично)", - говорится в сообщении.

Беспилотники ВСУ атаковали Херсонскую область в ночь на четверг, после атак дронов обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое", сообщал губернатор Владимир Сальдо. Без электричества остались больше 120 тысяч человек в 192 населенных пунктах.

Электроснабжение ограничено и в Запорожской области - беспилотники ВСУ повредили электросетевую инфраструктуру региона, сообщали в Минэнерго региона.