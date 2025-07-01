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Белгородцам выделено 3,3 млрд руб. на покупку жилья взамен утраченного из-за атак ВСУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство Российской Федерации выделило 3,3 млрд рублей на покупку нового жилья потерявшим свои дома из-за атак ВСУ жителям приграничья Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Эти деньги будут перечислены жителям Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского, Валуйского округов", - написал губернатор в своем телеграм-канале во вторник.

По его словам, деньги должны поступить в течение ближайших трех-четырех недель.

"Их будем перечислять на открытые спецсчета пострадавшим семьям. За все время специальной военной операции мы уже получили из федерального бюджета, помимо этих средств, более 23 млрд рублей", - отметил Гладков.

В Белгородской области для семей, потерявших жилье в результате обстрелов ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах приграничья, куда ограничен въезд из-за сложной оперативной обстановки, действует государственная мера поддержки в виде частичной компенсации аренды жилья в размере 20 тыс. рублей для обычных и 40 тыс. рублей для многодетных семей.

Кроме того, отселенным жителям предоставлялась единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей.

ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область
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