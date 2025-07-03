Поиск

Жители приграничья получили в 2024 году более 1 млрд рублей от Российского Красного Креста

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский Красный Крест (РКК) в прошлом году направил свыше 1 млрд рублей на помощь пострадавшим в приграничных регионах, сообщил председатель организации Павел Савчук в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"В целом на подготовку и реагирование на ЧС в 2024 году было направлено более 3,1 млрд рублей - почти 82% от общего бюджета Российского Красного Креста. Из этой суммы на помощь пострадавшим именно в приграничных регионах - 1,1 млрд рублей, т. е. треть от бюджета, который у нас был на чрезвычайные ситуации. В Курской области это 606 млн рублей, в Белгородской и других приграничных областях - 527 млн рублей", - уточнил глава РКК.

По его словам, "основным источником помощи приграничным регионам стали пожертвования от компаний и частных лиц, которые составили практически 65% всего объема помощи - 734,5 млн рублей, а также средства международных партнеров, в том числе Международного комитета Красного Креста и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца - почти 400 млн рублей".

"Что касается направлений помощи, то мы всегда определяем категории наиболее уязвимых пострадавших. Стараемся в первую очередь обеспечить всем необходимым пожилых людей, беременных женщин, многодетные семьи, людей с инвалидностью, а также семьи, где нет одного кормильца", - пояснил Савчук.

РКК Павел Савчук Российский Красный Крест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб, двое ранены при падении обломков БПЛА в Липецкой области

Дуров увидел признаки целенаправленной кампании по дискредитации Telegram

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Что произошло за день: среда, 2 июля

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });