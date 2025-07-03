Жители приграничья получили в 2024 году более 1 млрд рублей от Российского Красного Креста

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский Красный Крест (РКК) в прошлом году направил свыше 1 млрд рублей на помощь пострадавшим в приграничных регионах, сообщил председатель организации Павел Савчук в интервью, опубликованном в четверг в газете "Ведомости".

"В целом на подготовку и реагирование на ЧС в 2024 году было направлено более 3,1 млрд рублей - почти 82% от общего бюджета Российского Красного Креста. Из этой суммы на помощь пострадавшим именно в приграничных регионах - 1,1 млрд рублей, т. е. треть от бюджета, который у нас был на чрезвычайные ситуации. В Курской области это 606 млн рублей, в Белгородской и других приграничных областях - 527 млн рублей", - уточнил глава РКК.

По его словам, "основным источником помощи приграничным регионам стали пожертвования от компаний и частных лиц, которые составили практически 65% всего объема помощи - 734,5 млн рублей, а также средства международных партнеров, в том числе Международного комитета Красного Креста и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца - почти 400 млн рублей".

"Что касается направлений помощи, то мы всегда определяем категории наиболее уязвимых пострадавших. Стараемся в первую очередь обеспечить всем необходимым пожилых людей, беременных женщин, многодетные семьи, людей с инвалидностью, а также семьи, где нет одного кормильца", - пояснил Савчук.