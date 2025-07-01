Путин поручил помочь пострадавшим при терактах в Брянской и Курской областях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МЧС, властями Брянской и Курской областей, а также РЖД обеспечить оказание помощи пострадавшим в результате терактов на железной дороге в указанных регионах 31 мая и 1 июня текущего года.

"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая - 1 июня 2025 г., а также членам семей погибших граждан", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 4 июня.

Поручения опубликованы на сайте Кремля.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Семь человек погибли и несколько десятков пострадали.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.