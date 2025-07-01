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Требование об обязательной доле российского вина на полках может вырасти до 30-40%

Такую возможность не исключил глава Минпромторга Антон Алиханов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Требование об обязательной доле российского вина по полках может повыситься с рекомендуемых сейчас 20% до 30-40%. Такую возможность не исключил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Если не увидим никаких сложностей (после принятия законопроекта о "российской полке" - ИФ), то потом с коллегами из Минсельхоза будем анализировать количество марок, новых видов вина, которые будут у нас появляться, и будем готовы выходит с предложением о расширении этих 20% до 30-40% в зависимости от того, как наши виноделы будут удовлетворять потребности", - заявил Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник, отвечая на предложение одного из сенаторов увеличить предложенную в 20% долю.

Как сообщалось, Минпромторг РФ разработал законопроект, который предусматривает 20-процентную долю отечественной продукции, в том числе вина, в торговле и винных картах общепита (т.н. законопроект о российской полке). В настоящее время он находится на межведомственном согласовании.

Как заявил министр, предусмотренный в законопроекте показатель - результат компромисса. "Мы исходим из того, что это первый шаг. Конечно, крайне важно не допустить, скажем так, оскудения того предложения, которое есть на полках. Мы должны балансировать эту ситуацию, - сказал он. - С коллегами из Минсельхоза находимся в плотном контакте".

При этом он сообщил, что речь в законопроект идет не об объеме предложения в 20%, а о 20% SKU. "Это, действительно, важная норма", - отметил он.

"Осенью, надеюсь, законопроект будет проголосован (в Госдуме и Совете Федерации - ИФ)", - сказал Алиханов.

Антон Алиханов Минпромторг РФ
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