Минсельхоз отметил рост доли российских вин в торговле и общепите выше 60%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Интерес потребителей к российскому вину на фоне системной работы по развитию отрасли и повышению качества продукции растет, сообщил Минсельхоз РФ.

"Сегодня более 60% вин на полках магазинов и в ресторанах - отечественного производства, потребители все чаще выбирают российское вино", - говорится в сообщении.

Растет и производство этой продукции. Так, за семь месяцев выпуск игристых вин в годовом выражении увеличился на 15,8%, до 8,7 млн декалитров (дал), тихих вин - на 12,6%, до 20,9 млн дал.

"Росту производства способствует развитие виноградарства, в том числе за счет устойчивого расширения площадей виноградников. На сегодняшний день виноградные насаждения занимают более 110 тысяч га, из них 86,4 тысячи га находятся в плодоносящем возрасте. В текущем году планируется заложить порядка 6 тысяч га новых виноградников, - сообщает Минсельхоз. - Больше всего - в Краснодарском крае, Дагестане, Крыму, Чеченской республике. При этом виноградари начинают активнее работать и с автохтонными сортами".

По предварительным оценкам, в целом урожай винограда в России в 2025 году составит около 900 тыс\я тонн.

В 2024 году урожай составил 908 тысяч тонн, что стало самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тысячи тонн).

Минсельхоз отмечает, что вместе с производством активно развивается и энотуризм. В прошлом году российские винодельни посетили 800 тысяч человек, в 2025 году ожидается свыше 900 тысяч туристов.

Крым Минсельхоз Дагестан Краснодарский край Чеченская республика
