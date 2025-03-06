Доля "российской полки" для вина в ритейле на первом этапе планируется на уровне 20%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ считает целесообразным на первом этапе установить долю российского вина в торговых сетях в рамках так называемой "российской полки" (механизм, гарантирующий потребительским товарам производства РФ определенную представленность в ритейле) на уровне 20%. Об этом заявил журналистам статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Мы предлагаем начать с более умеренных объемов, для того чтобы посмотреть, как это будет работать. И, естественно, при развитии (производства российского - ИФ) вина можем увеличивать этот процент, в том числе, как мне кажется, необходимую долю на рынке. Пока мы обсуждаем все-таки объем 20%", - сказал он.

Ранее мнение о том, что уровень в 20% недостаточен, высказывали представители винодельческой отрасли. В частности, с инициативой увеличить в течение семи лет долю российских вин в торговле и общественном питании до 70% выступал экс-министр сельского хозяйства, глава "Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева" Александр Ткачев.

"Мы очень аккуратно относимся к таким оценкам, потому что наша задача, с одной стороны, поддержать производителя, с другой стороны, не навредить в первую очередь потребителю и, конечно, нашим торговым компаниям, за которые мы непосредственно несем ответственность", - прокомментировал идею значительно увеличить "российскую полку" в сегменте вина замглавы Минпромторга.

Он напомнил, что сейчас изменение законодательства в части продаж российского вина включено в более комплексный законопроект о "российской полке", который в целом затрагивает весь сектор потребительских товаров и предполагает установление гарантированной доли представленности отечественной продукции как в офлайн, так и в онлайн-ритейле.

По словам Чекушова, в министерстве ожидают, что законопроект будет рассмотрен Госдумой РФ в рамках осенней сессии.

Он отметил, что в подготовке предложений, помимо Минпромторга, принимают участие другие Министерства, в том числе Минсельхоз и Минэкономразвития. "Мы сейчас находимся в процессе создания единой позиции, потому что закон достаточно сложный, он комплексный, поэтому так вот сходу имплементировать эти предложения невозможно без их обширного обсуждения, в том числе и с бизнесом. Но в целом мы понимаем, как их будем интегрировать в тех законопроектах. Я думаю, что мы за весенний период должны досогласовать и уже внести в Государственную думу пакет этих документов. По крайней мере, каких-либо замечаний, которые блокируют возможность принятия этого пакета законопроектов, нет", - сказал Чекушов.

"Думаю, что мы к рассмотрению уже с депутатами перейдем в осеннюю сессию", - добавил он.