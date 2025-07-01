Кремль считает возможным полноценное развитие национального мессенджера только в условиях конкуренции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полноценное развитие нового российского мессенджера может осуществляться только в условиях конкуренции, но и действующие программы должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мессенджеры должны выполнять российское законодательство. Это первое. Второе - конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, однозначно. И, третье, конечно, как только мессенджер будет, скажем так, в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся теми сервисами, которые будут предлагаться", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, планируют ли в Кремле переводить свои каналы общения в новый российский мессенджер, который по поручению президента РФ должен быть поддержан ведомствами, и стоит ли опасаться, что работа действующих мессенджеров может быть замедлена или заблокирована.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении.

Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое - быть российским юридическим лицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование - обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис, сказал ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, представляя документ депутатам.

По его словам, "это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций".

"Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - отметил глава комитета.

Например, "с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов", добавил Боярский.



