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Образовательную платформу "Сферум" интегрируют в национальный мессенджер МАХ

Образовательную платформу "Сферум" интегрируют в национальный мессенджер МАХ
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российскую образовательную платформу "Сферум" собираются интегрировать в национальный мессенджер МАХ к началу учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"Сферум" продолжит свою работу и будет использоваться для общения в образовательном процессе.

"В данный момент министерство совместно с компанией VK прорабатывает вопрос интеграции "Сферума" в национальный мессенджер МАХ к началу нового учебного года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции "Сферума" и новые актуальные сервисы для образования, отметили в пресс-службе.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера.

Ранее сообщалось, что правительство определило компанию "Коммуникационная платформа", которая является "дочкой" VK, обеспечивающей работу и развитие национального сервиса обмена информацией.

Минпросвещения Сферум МАХ VK
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