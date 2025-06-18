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Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max

Минцифры советует чиновникам использовать для работы национальный мессенджер Max
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минцифры России рекомендует чиновникам перенести рабочую переписку в национальный мессенджер Max, хотя такого требования в законе о нем нет, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"В законопроекте нет (этой - ИФ) нормы. Хотя мы, конечно, безусловно, рекомендуем его использовать чиновникам", - сказал Шадаев журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что видел сообщения о том, что некоторые городские власти начали это делать.

Ранее мэры Краснодара и Новосибирска заявили о переводе рабочей переписки чиновников городских администраций на национальный мессенджер Max.

Госдума 10 июня приняла во втором, и в третьем, окончательном, чтении законопроект об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Принятие закона, по мысли его авторов, позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ, эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее Шадаев сообщил, что речь идет о платформе Max от VK. Презентация, по его словам, должна состояться летом.

VK Максут Шадаев Минцифры РФ
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