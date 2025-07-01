Представителей новой власти Сирии пригласят на российско-арабский саммит

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российская сторона направит приглашения представителям нового руководства Сирии на российско-арабский саммит, который пройдет в октябре в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, такие приглашения будут, мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством и будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии", - сказал он.

Комментируя решение президента США Дональда Трампа отменить санкции против Сирии, Песков отметил, что это суверенное дело Америки.