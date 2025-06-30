Трамп подписал указ об отмене ряда санкций против Сирии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении некоторых санкций в отношении Сирии, сообщает в понедельник Белый дом.

В указе, текст которого опубликовала администрация США, отмечается, что "упраздняются санкции против Сирии, однако меры против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, участников программы по созданию химоружия (...) остаются в силе".

Также указ разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. Кроме того, указ предусматривает, что США изучат вопрос об ослаблении санкций против Сирии на уровне ООН.

В свою очередь, телеканал CBS отмечает, что отмену некоторых из санкций должен будет одобрить Конгресс США.

Отмечается, что в США все еще в силе ограничительные меры против Сирии, которые были введены еще в 1979 году, когда Вашингтон включил эту страну в перечень государств-спонсоров терроризма. При этом в подписанном Трампом указе подчеркивается, что президент поручает госсекретарю Марко Рубио оценить, по-прежнему ли следует считать Сирию страной-спонсором терроризма.

Ранее в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США подпишет закон об отмене санкций, чтобы "поддержать путь страны к стабильности и миру".

"Указом будут отменяться санкции против Сирии, но санкции против бывшего президента Асада, связанных с ним людей, нарушителей прав человека, наркоторговцев, людей, связанным с химическим оружием, ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и связанных с ним группировок, а также поддерживаемых Ираном группировок сохранятся", - подчеркнула она.

В мае этого года Трамп высказал намерение снять санкции с Сирии. Он отметил, что Вашингтон уже предпринимает меры для нормализации отношений со страной.

Позже госсекретарь США Марко Рубио объявил, что администрация США на 180 дней поставила на паузу крупный пакет санкций против Сирии.

ЕС также в мае заявил о снятии всех экономических санкций с Сирии, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну.