В ИГ заявили о своих первых атаках в Сирии с момента лишения Асада власти

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) заявили о проведении ранее на этой неделе нападений на сирийские правительственные силы, сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что это "первые подобные атаки с момента низложения Башара Асада, ответственность за которые взяло на себя ИГ".

Сами террористы утверждают, что при взрыве заложенной ими бомбы в четверг погибли или получили ранения семь сирийских военнослужащих.

Кроме того, ранее на этой неделе при взрыве другой бомбы погиб ополченец из Сирийской национальной армии. В ИГ взяли на себя ответственность и за эту атаку.

Оба теракта произошли в провинции Эс-Сувайда на юге Сирии.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск. Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.