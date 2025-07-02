Москва призвала Баку решать возникающие вопросы в партнерском ключе

Россиянам перед поездкой в Азербайджан рекомендовано учитывать обстановку

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Москва призывает Баку предпринять меры по возвращению отношений к уровню стратегического союзничества и решать возникающие вопросы в партнерском ключе, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов. Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что эти шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям. И мы призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", - подчеркнула Захарова.

"Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства. Увы, на данный момент возможность посещения российских граждан, в том числе, и журналистов российского СМИ, не предоставлено", - сказала она.

Она отметила, что возникающие вопросы в отношениях двух стран "необходимо решать в партнерском ключе" с задействованием политико-дипломатических каналов.

"Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, конечно, нужно учитывать текущую обстановку", - подчеркнула представитель МИД России.

"Наше посольство принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам, близким людям тех, кого задержали в Азербайджане. Просьба связываться с нашим посольством", - добавила она.

По ее словам, уже поступило 11 обращений от близких людей и родственников, посольство России с ними на связи.