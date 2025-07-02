Песков отметил важность для РФ и Азербайджана проекта транспортного коридора "Север - Юг"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Транспортный коридор "Север - Юг" важен как России, так и Азербайджану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли опасение реализация в том числе этого проекта на фоне обострившихся отношений между Москвой и Баку.

"Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран, и мы, конечно, надеемся, что, если есть вопросы, – они будут заданы, и на них будут даны исчерпывающие ответы", - сказал Песков журналистам в среду.



