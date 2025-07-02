Песков заверил, что РФ будет защищать задержанных в Азербайджане россиян всеми средствами

Дмитрий Песков Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами, Москва будет защищать их законные интересы всеми имеющимися средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы видели, внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на физическое состояние арестованных россиян, у которых, судя по фото из зала суда, видны синяки и кровоподтеки.

"Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - заявил Песков.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п."ж, з" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

30 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее данным, задержаны шесть человек, еще двое скончались, один из них, по предварительным данным, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками российских правоохранительных органов в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев передал российской стороне ноту протеста официального Баку в связи с действиями представителей российских правоохранительных органов в Екатеринбурге.