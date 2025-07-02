Поиск

Песков заверил, что РФ будет защищать задержанных в Азербайджане россиян всеми средствами

Песков заверил, что РФ будет защищать задержанных в Азербайджане россиян всеми средствами
Дмитрий Песков
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на видеокадры с задержанными в Азербайджане россиянами, Москва будет защищать их законные интересы всеми имеющимися средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, мы видели, внимательно видели все видеокадры. Обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Кремле на физическое состояние арестованных россиян, у которых, судя по фото из зала суда, видны синяки и кровоподтеки.

"Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - заявил Песков.

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. Задержания прошли в рамках уголовного дела по п.п."ж, з" ч.2 ст.105, ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

30 июня официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будет передано в Москву. По ее данным, задержаны шесть человек, еще двое скончались, один из них, по предварительным данным, в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками российских правоохранительных органов в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев передал российской стороне ноту протеста официального Баку в связи с действиями представителей российских правоохранительных органов в Екатеринбурге.

Дмитрий Песков Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Налоговую нагрузку на "Газпром" могут снизить за счет допдоходов независимых производителей

Песков сообщил, что глава СКР и генпрокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте

Минпромторг хочет законодательно закрепить норму о 50%-й доле самолетов РФ в парках авиакомпаний

Минпромторг хочет законодательно закрепить норму о 50%-й доле самолетов РФ в парках авиакомпаний

Суд на Урале арестовал шестого обвиняемого в участии в убийствах прошлых лет

Компания Бакальчука подала новый иск против "Вайлдберриз" на 9,8 млрд рублей

Компания Бакальчука подала новый иск против "Вайлдберриз" на 9,8 млрд рублей
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь пяти дронов ВСУ

Туман стал причиной задержек авиарейсов в двух городах Сибири

Туман стал причиной задержек авиарейсов в двух городах Сибири

Космический грузовик "Прогресс МС-29" затоплен в Тихом океане

Трамп приостановил санкции в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Трамп приостановил санкции в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Задержан глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана409 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });