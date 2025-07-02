Ландшафтный пожар на юге Крыма полностью потушен

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью потушили возгорание сухой растительности в поселке Лазурное (Алушта) в Крыму, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.

О возгорании растительности на южном берегу Крыма стало известно 29 июня. Первоначально площадь пожара составляла 1 га, затем она увеличилась. Утром 30 июня возгорание локализовали. Площадь пожара в итоге составила 8,1 га, добавили в пресс-службе.

Глава Минэкологии Крыма Ольга Шевцова в своем телеграм-канале заявила, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

