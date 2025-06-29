Площадь ландшафтного пожара под Алуштой в Крыму выросла в пять раз

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Площадь возгорания сухой травы в поселке Лазурное (Алушта) в Крыму выросла с 1 га до 5 га, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.

"Из-за сильного ветра и труднодоступной местности площадь пожара увеличилась до 5 га. Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.

Спасатели привлекли для тушения два вертолета Ми-8. Всего задействовано 225 человек и 33 единицы техники.

О возгорании растительности на южном берегу Крыма стало известно ранее в воскресенье, первоначальная площадь пожара составляла 1 га.

В МЧС сообщили, что тушение пожара осложнено порывистым ветром до 12 метров в секунду и трудными условиями местности.