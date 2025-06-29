Возгорание сухой растительности произошло в курортном районе Крыма

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сухая растительность горит в поселке Лазурное (Алушта) на южном берегу Крыма, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС РФ.

"Сообщение о возгорании сухой растительности поступило по адресу: поселок городского типа Лазурное ГО (городского округа - ИФ) Алушта (...) По предварительной информации площадь пожара составляет 1 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение пожара осложнено порывистым ветром до 12 метров в секунду и трудными условиями местности.

На месте задействованы 151 человек и 21 единица техники.