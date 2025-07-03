Гладков сообщил о повреждениях на предприятии под Белгородом после атаки БПЛА

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских беспилотников в регионе за прошедшие сутки. По его данным, в Бессоновке в Белгородском районе было атаковано предприятие.

"Сегодня ночью в селе Бессоновка с беспилотника сброшены взрывные устройства - на территории предприятия повреждены оборудование и три грузовых автомобиля", - написал он в телеграм-канале.

В городе Грайвороне после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены остекление двух многоквартирных домов и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - три частных дома и автомобиль, который уничтожен огнем.