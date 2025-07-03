Поиск

Гладков сообщил о повреждениях на предприятии под Белгородом после атаки БПЛА

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских беспилотников в регионе за прошедшие сутки. По его данным, в Бессоновке в Белгородском районе было атаковано предприятие.

"Сегодня ночью в селе Бессоновка с беспилотника сброшены взрывные устройства - на территории предприятия повреждены оборудование и три грузовых автомобиля", - написал он в телеграм-канале.

В городе Грайвороне после сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены остекление двух многоквартирных домов и легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - три частных дома и автомобиль, который уничтожен огнем.

Вячеслав Гладков Бессоновка Гора-Подол Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник узнал о требовании Генпрокуратуры передать государству ЮГК и "Южуралзолото"

В России в июне продажи легковых автомобилей и LCV упали на 27,5% г/г

В России в июне продажи легковых автомобилей и LCV упали на 27,5% г/г

В Петербурге задержали женщину, готовившую убийство сотрудника оборонного предприятия

Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае

Индекс PMI сферы услуг России в июне упал до 49,2 пункта с 52,2 пункта в мае

Один человек погиб, двое ранены при падении обломков БПЛА в Липецкой области

Дуров увидел признаки целенаправленной кампании по дискредитации Telegram

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Что произошло за день: среда, 2 июля

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });