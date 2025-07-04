В Шебекине при ударе БПЛА по предприятию пострадали два человека

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Шебекине беспилотник атаковал гражданское предприятие, пострадали два человека, сообщил сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По предоставленной информации, пострадали два человека. Одного мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ. По оценке врачей, состояние стабильно тяжелое. (...) Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал он в Telegram.

В результате взрыва на территории предприятия начался пожар, его тушат сотрудники МЧС.

"Сейчас дополнительно Белгород, Белоблводоканал, Белгородский район выделили транспорт для дополнительного подвоза воды к месту пожара", - уточнил Гладков.