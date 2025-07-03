Закон о платформенной экономике должен вступить в силу в марте 2027 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Закон, регулирующий работу цифровых платформ, планируется к вступлению в силу с 1 марта 2027 года, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин и поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять подготовку этой инициативы под личный контроль.

"Все больший спрос набирают маркетплейсы и сервисы, позволяющие в удобном формате заказывать и оплачивать товары и услуги. Важно сформировать прозрачную и эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента. И главное - защитить интересы как людей, использующих подобные онлайн-площадки, так и предпринимателей, которые реализуют через них свою продукцию", - подчеркнул премьер.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, который позволит регулировать цифровые платформы и маркетплейсы.

Минэкономразвития исходит из того, что законопроект о платформенной экономике будет плавно имплементироваться, а срок его вступления в силу будет достаточным для адаптации процессов как со стороны цифровых платформ, так и продавцов, рассказывал в конце июня первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников в интервью "Интерфаксу".

30 июня Григоренко сообщал, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании цифровых посреднических платформ.