Госдума приняла в первом чтении законопроект о платформенной экономике

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о платформенной экономике.

Документ № 959244-8 был внесен в нижнюю палату 3 июля правительством РФ.

Документ регулирует отношения между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Он вводит такие понятия, как "платформенная экономика" (совокупность имущественных отношений посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) и "цифровая платформа" (информационная система, интернет-сайт, программы для электронных вычислительных машин, обеспечивающие возможность для обмена информацией и ее распространения, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг).

Кроме того, вводится понятие "посреднических цифровых платформ" (ПЦП): они обеспечивают взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров и сделок, размещения карточек товаров, осуществления оплаты товаров, работ и услуг. Для ПЦП будет создан специальный реестр.

Взаимодействие оператора и партнера станет осуществляться на основании договора между сторонами, при этом сведения о последнем должны проверяться через госреестры или Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также законопроект устанавливает требования к размещению карточек товаров; к процедуре изменения договоров между операторами и партнерами; к логистической инфраструктуре оператора и взаимодействию с пунктами выдачи заказов.

Законопроект предусматривает, что операторы ПЦП должны осуществлять информационный обмен с налоговыми органами.

Разговор о регулировании цифровых платформ, включая маркетплейсы, ведется с 2024 года. Вопрос о подходах к регулированию отрасли вызывал дискуссию не только между представителями традиционной розницы и игроками e-commerce, но и среди органов власти, что не позволяло внести соответствующий законопроект в Госдуму.

В ходе ПМЭФ-2025 президент РФ Владимир Путин призвал ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, который позволит регулировать цифровые платформы и маркетплейсы.

Вскоре после этого вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании цифровых посреднических платформ.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

По словам главы комитета ГД по экономполитике Максима Топилина и главы комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, ко II чтению законопроект предстоит доработать.



