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Путин призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2025 призвал Государственную Думу ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике.

Кроме того, президент поручил проанализировать текущее регулирование традиционной розничной торговли.

"Такое регулирование уже во многом устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - сказал он.

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Владимир Путин ПМЭФ
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