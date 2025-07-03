Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-31" допущена к старту с Байконура

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госкомиссия дала разрешение на заправку топливом и старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-31" с космодрома Байконур в четверг, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

По данным госкорпорации, старт ракеты с грузовым кораблем состоится с 31-й площадки космодрома Байконур в 22:32 по московскому времени.

Корабль доставит на станцию более 2,6 тонн грузов, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Также корабль привезет на станцию оборудование для научных экспериментов "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".