Следующий российский экипаж МКС проведет два выхода в открытый космос

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Два выхода в открытый космос планирует провести новый российский экипаж Международной космической станции (МКС), сообщил командир корабля "Союз МС-27" космонавт Сергей Рыжиков.

"Запланированы два выхода в открытый космос", - сказал Рыжиков на предстартовой пресс-конференции в понедельник.

Он также сообщил, что в ходе экспедиции экипаж проведет более 40 научных экспериментов.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" запланирован на 8 апреля в 08:47 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

В основной экипаж корабля помимо Рыжикова входят космонавт "Роскосмоса" Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким.

Астронавт NASA Ким отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между РФ и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".