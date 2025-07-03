Трамп рассказал Путину о прохождении в Конгрессе "Большого красивого законопроекта"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в начале телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным проинформировал об успешном прохождении в конгрессе флагманского законопроекта его администрации под названием "большой красивый билль", рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Сам Трамп называет этот законопроект "большим красивым биллем", - сказал он журналистам.

По словам Ушакова, "Владимир Путин пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных образований и, конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником США - Днем независимости".