Поиск

Трамп рассказал Путину о прохождении в Конгрессе "Большого красивого законопроекта"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в начале телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным проинформировал об успешном прохождении в конгрессе флагманского законопроекта его администрации под названием "большой красивый билль", рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп начал с того, что проинформировал об успешном прохождении в Конгрессе США флагманского законопроекта администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах. Сам Трамп называет этот законопроект "большим красивым биллем", - сказал он журналистам.

По словам Ушакова, "Владимир Путин пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных образований и, конечно, поздравил с отмечаемым завтра национальным праздником США - Днем независимости".

Владимир Путин Дональд Трамп Конгресс США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил Трампу, что РФ готова продолжать переговорный процесс с Украиной

Швеция поставит на Украину вооружение на $160 млн

Обнаружен третий межзвездный объект в Солнечной системе

Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за частые поездки в Россию и Белоруссию

Армянский парламент одобрил в окончательном чтении национализацию "Электрических сетей"

Власти Китая опровергли намерения создавать военные базы в Тихом океане

В Кремле продолжают наблюдать за приостановкой поставок оружия США Украине

В Киеве считают, что США полностью остановили военную помощь

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });