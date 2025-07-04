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Более 6 тыс. человек остались без света после атаки БПЛА в Ростовской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции произошло в городе Шахты Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил в пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти 2 тыс. частных домов, где живут более 6 тыс. человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на месте работают все службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада саперов.

"По уточненной информации, минувшей ночью БПЛА уничтожены силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Азове, Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Азовском, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах", - добавил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом в поселке Долотинка Миллеровского района, где погибла пенсионерка.

Также Слюсарь информировал о повреждениях стекол в многоквартирном доме в Азове в результате взрыва беспилотника и падении обломков еще одного БПЛА. В одном из домов проведена эвакуация жителей.

В министерстве обороны РФ сообщали, что российские военные уничтожили в ночь на пятницу 48 украинских беспилотников над регионами России, 26 из них - над территорией Ростовской области.

Юрий Слюсарь Шахты Ростовская область
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